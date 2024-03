Kibice czekali na tę informację. Zrobią mu wyjątkowe pożegnanie

Kryterium Asów po reaktywacji corocznie stoi na wysokim poziomie. Do Bydgoszczy zawsze przyjeżdżają światowe gwiazdy, które mogą sprawdzić sprzęt oraz zmierzyć się z najlepszymi. Z tego faktu cieszą się oczywiście kibice. Bartosza Zmarzlika i spółkę w nadchodzącej edycji przyćmi jednak Daniel Jeleniewski. Polak dla miejscowej Abramczyk Polonii oddał kawał zdrowia. Działacze zapraszając go na turniej, chcą podziękować mu za ogromne poświęcenie. Zresztą nie tylko oni. – Mega. Jak nikt inny zasłużył na to – piszą przeszczęśliwi fani w mediach społecznościowych.