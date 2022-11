Kibice chcą, żeby ona wróciła, ale to on może być czarnym koniem

Szef żużla w Canal+ odchodzi po 10 latach

Faworytem opinii publicznej jest Daria Kabała-Malarz, która była szefem żużla przed Majewskim. Prowadziła magazyny PGE Ekstraligi, pracowała przy Grand Prix. Od kilku klat Kabała-Malarz skupia się jednak na piłce. W wywiadach mówi, że chętnie wróciłaby do żużla, ale należy to traktować jako zwykłą kurtuazję. Daria ma mocną pozycję w piłce i na żużel raczej nie ma czasu. Z naszych informacji wynika, że z tego powodu nie jest nawet brana pod uwagę. Inna sprawa, że merytorycznie, to mógłby być strzał w dziesiątkę.

Lista kandydatów jest długa

To on może zastąpić Majewskiego

Glazik jest z Grudziądza. Jego ukochaną drużyną jest GKM, a jej wyniki strasznie przeżywa. Do nc+ trafił z TVN24. Na czwartym roku studiów przeniósł się do Warszawy i dostał się na staż do informacyjnej stacji. Po paru latach przeniósł się co Canal+, gdzie zajmuje się wydawaniem programów żużlowych. Jest odpowiedzialny za scenariusz i przebieg najważniejszych transmisji. Glazik to najważniejszy człowiek w reżyserce. Czy to on będzie nową twarzą żużla w stacji?