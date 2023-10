Kibice chcą wiedzieć co z grą. Zapytaliśmy Ekstraligę

PGE Ekstraliga ponad dwa lata temu wkroczyła nową erę, ponieważ nowy kontrakt telewizyjny ze stacją Canal+ zagwarantował klubom pieniądze, o których wcześniej mogły pomarzyć . Kilka milionów złotych wypłacane drużynom co sezon nie idzie jednak tylko i wyłącznie na wypłaty dla największych gwiazd. Działacze część kwoty przeznaczają na zespół U24, a ponadto wcześniej trzeba było wybudować odwodnienie liniowe oraz zakupić certyfikowaną plandekę. Miało to zapobiec masowemu odwoływaniu spotkań.

Specjalna grafika zapowiadająca produkcję na konsole i komputery pojawiła się na Twitterze PGE Ekstraligi w sierpniu 2021 roku. Do teraz brakuje większych konkretów i nie za bardzo podoba się to fanom śledzącym najlepszą ligę świata. - Wracamy do tematu - ironizuje udostępniając wpis dalej Łukasz. - Jak wam idzie? - pyta się Sidney. My też dostaliśmy kilka wiadomości na skrzynkę mailową i postanowiliśmy wyręczyć kibiców, kontaktując się z Ekstraligą Żużlową.