Kibic zaskoczył gwiazdę. Zrobiła to bez wahania

Zaraz po meczu, wielu sympatyków wicemistrzów Polski wybrało się nie do domów, a w stronę amfiteatru, gdzie swój koncert miała zaplanowany Agnieszka Chylińska, czyli jedna z najpopularniejszych obecnie wokalistek w naszym kraju. 47-latka postanowiła dodatkowo zaplusować u mieszkańców i utwory zaśpiewała w koszulce Stali Gorzów . Wszystko to za sprawą jednego z uczestników wydarzenia, który wrócił właśnie prosto ze spotkania i zdołał dorzucić ją na scenę.

Co warto zaznaczyć, nie jest to pierwszy sukces marketingowy ebut.pl Stali w ostatnich tygodniach. W połowie maja informowaliśmy o tym, że wartość medialna klubu wynosi aż 76,6 miliona złotych. To w tym momencie ścisła czołówka PGE Ekstraligi. - Średnia wartość ekspozycji marek sponsorów i partnerów to ponad 4 miliony złotych, a klubowe social media wygenerowały wartość 7,8 miliona złotych. Widownia skumulowana w telewizji to 58,6 miliona złotych - mogliśmy przeczytać w oficjalnym raporcie sporządzonym przez Pentagon Research.