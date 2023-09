Każdy chce zobaczyć ten moment. To jakieś szaleństwo

Enea Falubaz pędzi jak burza w kierunku PGE Ekstraligi. Po przejściu rundy zasadniczej suchą stopą, Przemysław Pawlicki i spółka kontynuują dobrą passę również w fazie play-off. Zielonogórzanie na jedyną poważną przeszkodę trafili tak naprawdę w Ostrowie, kiedy Arged Malesa stawiała im się na własnym obiekcie. Kiedy jednak przyszło co do czego, goście wrzucili szósty bieg i wrócili do województwa lubuskiego z tarczą, a następnie obronili zaliczkę, przechodząc do wielkiego finału rozgrywek.