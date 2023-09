Kawka z prezesem. O transfery pytają go nawet na dożynkach [FELIETON]

- Kiedy ja rządziłem w Falubazie, przez cały okres pracy nie weszliśmy z fanami na wojenną ścieżkę. Oczywiście nie zawsze się zgadzaliśmy, ale drogą dialogu udawało nam się gasić niewielkie pożary i dochodziliśmy do konsensusu. Zdarzały się sytuacje, że od piątej rano siedzieliśmy z pracownikami w klubie i robiliśmy kanapki dla kibiców. Wyjazdy były liczne więc szykowaliśmy wagony bułek. To oczywiście niewielki gest, i o niczym nie świadczył, ale czuliśmy, że nasi fani go doceniali - pisze w swoim najnowszym felietonie dla Interii były działacz żużlowy Robert Dowhan.