Katastrofa zasłużonego klubu. Są nad przepaścią

Orzeł Łódź zagrożony spadkiem tylko w teorii

Aforti Start Gniezno już przegrał utrzymanie?

Dla gnieźnian najważniejszy był poniedziałkowy mecz, który - ku smutkowi swoich fanów - przegrali. Mają obecnie osiem punktów, czyli tylko dwa nad ostatnim ROW-em Rybnik. Co dla nich problematyczne, bonus w rywalizacji z rybniczanami zgarnęli zawodnicy ze Śląska, więc w przypadku równej liczby punktów w tabeli, to właśnie oni będą sklasyfikowani wyżej.

Gnieźnian czekają teraz dwa mecze wyjazdowe - do Krosna i do Łodzi. Nie wydaje się, żeby mieli szansę na przywiezienie jakichkolwiek punktów, nawet bonusowego, bo pierwsze spotkania z tymi drużynami gnieźnianie przegrali u siebie i to wysoko (35:55 z Orłem, 29:61 z Wilkami).