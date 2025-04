Katastrofa wisi nad polskim klubem. Gwiazda mówi wprost

Żużel. To będzie kompromitacja Falubazu. Nie mogą przegrać z GKM-em

Jeśli Falubaz przegra z GKM-em Grudziądz na własnym stadionie, to będzie kompromitacja. To możliwe, bo grudziądzanie są w gazie. Jeśli Falubaz przegra, zielonogórzanie będą pod ścianą, a lider klubu mówi wprost o katastrofie.

Żużel. Gwiazdy Falubazu błądzą. Nie wiedzą, gdzie szukać problemu

- Nic się nie zmieniło na plus szczerze mówiąc. Mecz ze Spartą to ten sam wymiar porażki, co z Motorem. Wrocław to trudny teren, ale ta porażka była za wysoka. Musimy się przygotować dużo lepiej do następnego meczu, zarówno sprzętowo, jak i mentalnie. Dźwignąć takie porażki psychicznie to nie jest łatwa sprawa - mówi Hampel.