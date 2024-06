Katastrofa polskiego klubu. Tak nie zrzucą Motoru Lublin z tronu

Szokujące wieści, mistrz świata wyrzucił mechaników

Teoretycznie spore pretensje powinny trafić do Daniela Bewleya, a już na pewno do Artioma Łaguty. Rosjanin z polskim paszportem do tej pory wykręcał niebotyczne liczby. W Zielonej Górze jego świetna passa dobiegła końca. Mistrz świata z 2021 roku przysporzył na dodatek sporo stresu swojemu klubowi. Łaguta upadł tuż za linią mety po zakończeniu jedenastej gonitwy. Bardzo długo nie podnosił się z toru, ale ostatecznie udał się o własnych siłach do parku maszyn. Po wszystkim miał narzekać na ból prawego przedramienia.

Przechodząc do Bewleya, to ten notuje wiele wpadek. Choć średnia biegowa się zgadza, to w praktyce nie jest tak mocnym punktem, jakim powinien być. Być może wpłynęła na niego zmiana numeru startowego. Z dziesiątką na plecach nie jeździł po równaniu, co sprzyjało jego jeździe. Numer dziewiąty należy bardziej do startowców. To z tym elementem ma największy kłopot, a że jego biegi są często po równaniu, to dużo ciężej się wyprzedza rywali.