Katastrofa polskiego klubu. Połowa drużyny w szpitalu

Najbardziej ucierpiał Kai Huckenbeck. Niemiecki zawodnik naprawdę solidnie uderzył głową, a dobrze wiemy jak niebezpieczne są takie upadki. Wystarczy tu zacytować szwedzkiego mistrza, Tony'ego Rickardssona. Mawiał on, że lepiej złamać wszystkie kości w pięciu upadkach niż raz uderzyć głową. Wiedział, co mówi. Sam upadał rzadko, ale praktycznie zawsze uderzał głową właśnie. Huckenbeck pojechał do szpitala, ale na szczęście badania niczego złego nie wykazały.



Bardzo groźnie wyglądający upadek miał też Krzysztof Buczkowski, który sczepił się z Wiktorem Lampartem i obaj huknęli w bandę na pierwszym łuku. Tutaj akurat gorzej wygląda sytuacja zawodnika Apatora, bo najpewniej Lampart nie wystąpi w niedzielnym meczu w Gorzowie. Buczkowski znów pokazał niesamowitą gibkość. Jak zawsze, wyszedł bez szwanku z naprawdę poważnie wyglądającego zajścia. Po sparingu z Apatorem do szpitala pojechał też Tim Soerensen, ale i on jest tylko poobijany.



