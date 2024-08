Katastrofa polskiego klubu. Miliony wyrzucone w błoto. Szokujące obrazki

Tego nie spodziewał się chyba nikt. Włókniarz Częstochowa zaliczył prawdziwe lanie w Grudziądzu z miejscowym GKM-em, co ma fatalne skutki w kontekście rozstrzygnięć w tabeli PGE Ekstraligi. Wszystko wskazuje na to, że typowany do zdobycia medalu Włókniarz ostatecznie nie awansuje do rundy play-off! To olbrzymi cios dla tej drużyny, która w ostatnich tygodniach posypała się jak domek z kart.