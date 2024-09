Katastrofa polskiego klubu. Miało być święto, a był wielki płacz. "Jest mi ich żal"

PGE Ekstraliga. Jan Krzystyniak szczerze o półfinalistach

- Mogę powiedzieć, że trzy drużyny od początku sezonu były takimi 100 proc. faworytami do półfinałów. Większość chyba zgodzi się ze mną, jeśli wymienię Motor, Spartę i Stal. To nie jest zaskoczenie, to byli tzw. "pewniacy". Nie wiedziałem tylko, kto będzie czwartym półfinalistą. Mocno wierzyłem, że będzie nim zespół z Grudziądza. To był mój czwarty kandydat. Rzadko się zdarza, aby - jadąc cały sezon - jeden punkt atakował o awansie lub braku awansu. Taka różnica była między GKM-em a Apatorem - analizuje Krzystyniak w rozmowie z Interia Sport.