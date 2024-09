Katastrofa polskiego klubu. Dramat gwiazdora, w dwa dni stracił szanse na dwa medale

To, że Martin Vaculik jest jednym z najlepszych żużlowców na świecie, wiemy już od dłuższego czasu. Słowak przed rokiem spełnił swoje wielkie marzenie, zdobywając w Speedway Grand Prix pierwszy w historii słowackiego żużla medal (brąz) . Tym razem tego celu nie osiągnął, finiszując w cyklu na piątym miejscu i tracąc do trzeciego Fredrika Lindgrena 19 punktów. Jadąc do Torunia, miał matematyczne szanse na podium. Były jednak one niewielkie . Nie zmienia jednak faktu to, że na Motoarenie, gdzie zazwyczaj spisuje się znakomicie, nie zrobił nic, aby liczyć na cud. Tak można w skrócie podsumować sobotni wynik Słowaka w Toruniu. Dziewiąte miejsce, brak półfinału i brak wygranego wyścigi - te jakże ważne w żużlu fakty, raziły w oczy . W pierwszym meczu o brąz w żużlowej PGE Ekstralidze Vaculik był już skuteczniejszy, ale przez słabą postawę kolegów, najprawdopodobniej stracił szanse na kolejny w karierze medal DMP. Sam Vaculik zdobył 14 punktów .

PGE Ekstraliga. Stal - Apator. Kłopoty, kłopoty Woźniaka

Rano pisaliśmy o trudnym sezonie Szymona Woźniaka w Grand Prix. Niestety, ale problemy reprezentanta Polski ze skutecznością nie ograniczają się tylko do jego udziału w mistrzostwach świata. W lidze w barwach gorzowskiej Stali jest równie źle. Woźniak obniżył loty na tyle, że w dwanaście miesięcy spadł z roli lidera do zawodnika na wylocie z klubu. Jego los ma być już przesądzony, choć szybko powinien znaleźć nowego pracodawcę. Nowy trener Piotr Świst nie patyczkował się z zawodnikiem, zmieniając go po dwóch słabszych wyścigach (na rozkładzie miał tylko niedoświadczonego Nicolaia Heiselberga).



Woźniak nie udał się pod prysznic, tylko wrócił do łask szkoleniowca jeszcze w fazie zasadniczej. Pokazał sportową złość w dobrym tego słowa znaczeniu, bo dojechał do mety drugi, wyprzedzając na dystansie Patryka Dudka. Mowa o wyścigu jedenastym. W pierwszej odsłonie doszło jednak do niewielkiej kontrowersji. Start i dojazd do pierwszego łuku był na korzyść gości, ale był mały kontakt między kołami Pawła Przedpełskiego a Oskara Fajfera. Ten drugi upadł i poczekał na przerwanie wyścigu.



Komentatorzy i eksperci zastanawiali się, czy sędzia powinien dopuścić do powtórki wszystkich zawodników. - Takie upadki nazywam upadkiem od wiatru - żartował będacy w studiu Eleven Sports 1 selekcjoner żużlowej reprezentacji Polski, Rafał Dobrucki. Powodem dyskusji nie był jednak kontakt, tylko to, czy Fajfer mógł utrzymać się na motocyklu. Z drugiej szansy skorzystał Woźniak. Mogło się wydawać, że otworzy mu to drzwi do startu w wyścigu nominowanym. Nic bardziej mylnego - Piotr Świst zaufał miejscowej perełce, Oskarowi Paluchowi. Nos trenerski tym razem zawiódł, junior przywiózł do mety zero.