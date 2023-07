Katastrofa mistrza Polski. Wysyłają go do drugiej ligi

To w dużym stopniu także jego kiepska postawa wpłynęła na to, że Cellfast Wilki Krosno są już praktycznie dwiema nogami z powrotem w 1. lidze. Świdnicki ma problem nawet z pokonywaniem juniorów, a przecież tok temu w PGE Ekstralidze woził największe gwiazdy, pokonał rok po roku Bartosza Zmarzlika na jego torze w Gorzowie. To aż nie do wiary, co stało się z tym chłopakiem. Jest jednym z najgorszych żużlowców ligi. I nic nie wskazuje na to, by miało się to poprawić.