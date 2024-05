Katastrofa legendarnego klubu. Ta kontuzja może oznaczać spadek

To był fatalny wieczór dla Fogo Unii Leszno, która nie dość, że przegrała wysoko na wyjeździe z ZOOleszcz GKM-em Grudziądz 54:35, to na dodatek straciła swojego lidera. Janusz Kołodziej w dwunastym biegu upadł na tor i był niezdolny do jazdy. Pojechał do szpitala z podejrzeniem złamania ręki. Goście skomplikowali swoją sytuację na dole tabeli PGE Ekstraligi i jeśli do tego stracą jeszcze swojego kapitana, to za chwilę nic ich nie uratuje przed spadkiem.