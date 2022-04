Katastrofa. Janowski wygrał w tym sezonie sześć biegów

Od początku sezonu Janowski wygrał... sześć biegów. Odjechał 24. Rok temu tyle potrafił mieć w jednym meczu. Trudno powiedzieć, skąd taka obniżka formy u żużlowca, którego jednym z największych atutów zawsze była właśnie regularność, zwłaszcza w rozgrywkach ligowych. Janowski w ostatnich tygodniach przeżywał trudne chwile (zmarła jego mama) i być może to wpływa na dyspozycję sportową. Taka tragedia nie może nie przełożyć się na codzienne życie.

Janowski słabo punktuje, ale przede wszystkim słabo wygląda na torze. Jest pogubiony, chaotyczny i trudno mu wyprzedzać. A rok temu z wyprzedzania właśnie słynął. Po kiepskich startach potrafił błyskawicznie wskoczyć na pierwszą pozycję. Teraz jakby był inny zawodnik w jego kevlarze. Choć to dopiero początek ligi, kibice zaczynają się niepokoić. Janowski musi być w formie, jeśli Sparta ma obroniż tytuł mistrzowski. Tym bardziej, że nie będzie Artioma Łaguty.

Janowski ma niewiele czasu

Jak ostatnio przyznał Tai Woffinden, Betard Sparta wraca do punktu wyjścia. Znów wszystko będzie zależało od niego i Janowskiego właśnie. Woffinden jedzie w miarę w porządku (choć w MPPK zaprezentował się słabo), ale jest problem z Janowskim. A problem Janowskiego to problem Sparty, bo przecież to oczywiste że nikim się go nie zastąpi. To on miał zastępować innych i ciągnąć zespół wraz z Woffindenem.

Dodajmy też, że kiepska forma Janowskiego to zły prognostyk dla Polaka przed zbliżającym się cyklem GP. Zawsze było tak, że wrocławianin na początku budował sobie przewagę nad rywalami, która potem pozwalała mu się bezpiecznie utrzymywać, nawet mimo serii słabych występów. Czasami (np. rok temu) Janowski zaczynał tak, że wliczano go do faworytów w walce o złoto. Później jednak słabł. Źle to jednak wróży, skoro w tym sezonie kiepsko jedzie już na początku kwietnia.