Kasa ze spółki Skarbu Państwa w kolejnym polskim klubie. Będą potęgą?

Do rozpoczęcia następnego sezonu pozostało jeszcze pięć miesięcy. W przypadku zmiany przepisów firma prezesa klubu może wrócić do nazwy . Energa wspiera więcej gdańskich klubów. Współpracuje m.in. z Gedanią 1922 oraz z... Wybrzeżem (sekcja piłki ręcznej), gdzie także jest sponsorem tytularnym.

Tadeusz Zdunek: Znaczący zastrzyk finansowy dla budżetu

W Wybrzeżu cieszą się z rozpoczęcia współpracy i mają ambitne plany - najpierw awans do PGE Ekstraligi, a następnie walka o medale. Ostatnio Platinum Motor Lublin pokazał, że w kilka lat można stworzyć potęgę. Dużej sztuki dokonały też Cellfast Wilki Krosno, bo tak należy nazwać ich pierwszy awans do elity w historii. Na Podkarpaciu jednak już po roku pożegnali się z najwyższą klasą rozgrywkową.



- Wsparcie tak potężnego mecenasa sportu jak Energa z Grupy ORLEN to nie tylko znaczący zastrzyk finansowy dla budżetu, ale i ogromna wartość wizerunkowa. Współpraca z tak poważnym i cenionym partnerem to świadectwo dobrze wykonanej przez nas ciężkiej pracy. To także sygnał dla innych firm i instytucji, że warto inwestować w gdański żużel. Dołożymy wszelkich starań, aby jak najlepiej spożytkować zaufanie, którym zostaliśmy obdarzeni - powiedział prezes Tadeusz Zdunek, cytowany przez oficjalną stronę klubu.