Czegoś takiego w polskim żużlu jeszcze nie było. Kibice w Gorzowie mogą mieć karnet na przyszłoroczne rozgrywki PGE Ekstraligi, nie płacąc za niego ani grosza. Akcja z pewnością ociepli wizerunek prezesa Marka Grzyba, który robi co w jego mocy, by przypodobać się kibicom.

Mówisz Gorzów - myślisz żużel. To właśnie z tym sportem głównie kojarzone jest to miasto. Nic więc dziwnego, że Moje Bermudy Stal jak tylko może dba o swoich własnych kibiców. Włodarze klubu wcale nie tak dawno jako jedni z pierwszych w Polsce rozpoczęli dystrybucję karnetów. Cena co prawda nie powala na kolana, ale wyniki sprzedaży robią wrażenie. Mieszkańcy po prostu kochają tam czarny sport, więc rzucili się na stałe wejściówki, choć te są droższe niż przed rokiem.

Z drugiej strony niektórzy nie będą musieli płacić wielkich pieniędzy za to, żeby oglądać mecze swojego ulubionego zespołu. W Stali wymyślono coś, co można nazwać opcją: karnet plus. O co chodzi? Prezes Marek Grzyb, który robi co może, żeby przypodobać się kibicom, złożył niewiarygodną wręcz deklarację - 10 osób otrzyma za darmo karnet na mecze Moje Bermudy Stali Gorzów w sezonie 2021. Specjalna akcja nie dotyczy jednak wszystkich. Jest ona ograniczona do nabywców karnetów w sezonie 2019 i 2020. Biorący udział muszą również opisać swoją historię, by przekonać władze Stali. Wszystko to należy wysłać na klubowy adres e-mail. Głównym celem akcji jest pomoc ludziom, którzy zostali dotknięci pandemią koronawirusa i aktualnie nie mogą sobie pozwolić na kupno karnetu.



Cała żużlowa Polska w tej chwili z zazdrością spogląda w kierunku Gorzowa. Darmowy karnet to niewątpliwie marzenie każdego kibica. Dla dziesięciu szczęśliwców będzie to idealne zamknięcie kończącego się właśnie roku. W innych klubach akcję Stali kwitują pytaniem: a kto bogatemu zabroni? Inna sprawa, że ten pomysł może napędzić sprzedaż, a na pewno wpłynie korzystnie na ocieplenie wizerunku prezesa klubu.