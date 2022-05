Karetka zabrała go do szpitala. Takiego wypadku dawno nie widziano

Co za pech Arged Malesy Ostrów Wielkopolski. Beniaminek spisywał się we Wrocławiu znacznie powyżej oczekiwań kibiców, nie pozwalał Betard Sparcie na osiągnięcie bezpłatnej przewagi, ale ze snu o sprawieniu sensacji na terenie mistrzów Polski wybudził ich wypadek Grzegorza Walaska. Lider gości w karetce opuścił stadion. Zawieziono go na badania do miejscowego szpitala. Zanim się to stało Walasek bardzo długo nieruchomo leżał na torze.

Zdjęcie Jeden z wielu upadków Grzegorza Walaska w jego żużlowej karierze / Jakub Piasecki / Newspix