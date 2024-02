Kara za brutalną jazdę. Omal nie wsadził kolegi na wózek

Kilka dni temu w Bahia Blanca doszło do paskudnie wyglądającego upadku . Facundo Albina postawiło przy wyjściu z pierwszego łuku. Argentyńczyk pomknął w kierunku bandy, a tam już jechał Nicolas Covatti. Staranował rywala i wspólnie huknęli w bandę, złożoną z desek i opon. Całe zajście wyglądało fatalnie. Ludzie spodziewali się wszystkiego, z tym najgorszym łącznie. Na szczęście skończyło się "tylko" na złamaniach Covattiego. Tak czy inaczej Nicolas straci kilka miesięcy, a niewykluczone że i cały rok. A wszystko to przez błąd Albina, za który jednak Covatti nie ma pretensji.

Argentyńska federacja zareagowała dość radykalnie. Facundo Albin został zawieszony w prawach zawodnika. Działacze mówią, że chodzi o wyraźny sygnał sprzeciwiania się tak ostrej jeździe. - Zawody dorosłych często oglądają adepci sportu żużlowego i absolutnie nie chcemy, by brali z tego przykład. Facundo pojechał bez głowy - tłumaczą. Prawdopodobne jest jednak, że zbyt dużego problemu to zawieszenie Albinowi nie sprawi . Mistrzostwa Argentyny i tak dobiegły przecież końca (wygrał je Polak, Patryk Wojdyło).

Pytają, czy u nas też tak można. Kilku by zasługiwało

Polscy kibice w wielu miejscach zaczęli dopytywać o to, czy przypadkiem podobne kary nie przydałyby się w naszej lidze. Co najmniej kilku zawodników w ostatnich latach zdecydowanie by na nie zasługiwało. Weźmy choćby sezon 2023 w wykonaniu Adriana Gały. Ten zawodnik praktycznie w ogóle nie panował nad motocyklem, w zasadzie nie miał zawodów bez upadku i spowodował kilka kraks rywali. Były głośne opinie mówiące o tym, że konieczna jest jakaś reakcja. Takowej jednak nie było, a Gała sam wcześniej zakończył sezon.