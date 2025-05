Kapitan wrócił i znów to samo. Trener zapewnia, że zrobi z tym porządek

Transferowi Maksyma Drabika do INNPRO ROW-u Rybnik towarzyszyły fajerwerki. Prezes Krzysztof Mrozek zapewniał, że wyciągnie zawodnika z dołka i postawi go na nogi. Mówił wręcz, że Drabik będzie liderem. Zrobił z niego kapitana.

Po drugim meczu Maksym Drabik został odsunięty od składu

W sparingach Drabik prezentował się bardzo dobrze. Miał silniki szybkie na starcie. W klubie już zacierali ręce, marząc o wystrzałowej inauguracji. I ROW pierwszy mecz wygrał (49:41 z Gezet Stalą Gorzów), ale Drabik rozczarował. W jednym biegu przestrzelił z regulacją, w kolejnym zaliczył defekt, no i nie wygrał żadnego startu. Coś, co było jego największą bronią przed sezonem, teraz kompletnie nie funkcjonowało.

Maksym Drabik miał wrócić mocniejszy, ale problem nie zniknął

Drabik jest minimalnie lepszy niż rok temu w Częstochowie, ale z taką jazdą nie pomoże Rybnikowi utrzymać się w Ekstralidze . Nie w sytuacji, kiedy wygrywa 1 bieg na 16, w których startuje. Nie, kiedy notorycznie przegrywa starty. - A ja myślę, że pomoże, że dopracujemy to, co teraz nie działa - mówi nam trener ROW-u Piotr Żyto.

Trener ROW-u Rybnik mówi, że ma plan na Maksyma Drabika

Kiedy próbujemy dociskać i dowiedzieć się czegoś więcej na temat planu, jaki szkoleniowiec ma na Drabika, to nabiera on wody w usta. - Nic więcej nie powiem. Zapewniam, że za chwilę wszystko będzie z Maksymem ok. Z tego pierwszego meczu po powrocie warto wyciągnąć pozytywy. Jechał dobrze, agresywnie, z zębem - wylicza Żyto.