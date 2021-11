Kapitan wraca do Tarnowa! Nawiąże do najlepszych lat?

Peter Ljung jeszcze niedawno należał do grona najlepszych Szwedów jeżdżących na żużlu. W tym roku kariera 39-latka znalazła się jednak na ostrym zakręcie. Doświadczony zawodnik nienależycie przygotował się do sezonu, przez co dość szybko pożegnał się z Cellfast Wilkami Krosno, a następnie nie otrzymał zbyt wielu szans w Aforti Starcie. Gdy wydawało się, że powoli schodzi ze sceny, z jego usług w przyszłorocznej drugiej lidze postanowiła skorzystać Unia Tarnów.

To właśnie w klubie z Małopolski 39-latek przeżywał jedne z najpiękniejszych chwil w karierze. Między innymi dwukrotnie dobił wtedy do topowej piątki żużlowców ścigających się na zapleczu PGE Ekstraligi, wygrywając przy okazji indywidualne mistrzostwa eWinner 1. Ligi. Jakby tego było mało, zaufał mu także sztab szkoleniowy, mianując go kapitanem zespołu. Całkiem możliwe, że podobną rolę otrzyma i w przyszłym sezonie.

Skład Unii co prawda nie wygląda wybitnie, ale za sprawą takich zawodników jak dzisiaj przedstawiony Szwed, Troy Batchelor, Ilia Czałow czy Oskar Bober, ekipa z Tarnowa na pewno postawi się kilku nieco lepszym na papierze drużynom.