Kapitan na dłużej w GKM-ie. Pawlicki z kontraktem na 2022

- Kapitan dopełnił formalności. Przemysław Pawlicki parafował nowy kontrakt, na mocy którego sezon 2022 spędzi w barwach ZOOLESZCZ GKM. Kapitan żółto-niebieskich był pierwszym zawodnikiem, który już po ostatnim meczu ligowym porozumiał się z działaczami grudziądzkiego klubu i uzgodnił warunki przedłużenia umowy. Dla 30-letniego wychowanka leszczyńskiej Unii będzie to już piąty rok w Grudziądzu. Do naszego klubu trafił on przed sezonem 2018 ze Stali Gorzów. W minionych rozgrywkach PGE Ekstraligi skuteczną jazdę prezentował przede wszystkim na Hallera 4. Ogółem w czternastu spotkaniach PGE Ekstraligi uzyskał średnią 1,634 pkt/bieg - czytamy w informacji na stronie GKM-u.

Tym samym w zasadzie skład grudziądzkiego zespołu już znamy. Uległ on zmianom w stosunku do tegorocznego zestawienia. Odszedł Kenneth Bjerre, który zasilił Abramczyk Polonię. Nie ma także Denisa Zielińskiego i Romana Lachbauma. Nowe twarze to Frederik Jakobsen i Wadim Tarasienko. W zespole zostają: Nicki Pedersen, Krzysztof Kasprzak, Norbert Krakowiak i Pawlicki właśnie.

Przemysław Pawlicki bohaterem ostatniego meczu

Sezon 2020 był dla starszego z braci katastrofą, prawdopodobnie najgorszym rokiem w jego sportowym życiu. Nie radził sobie nawet z juniorami, porażał torową nieporadnością. Wiele osób myślało, że w Grudziądzu nie będzie już dla niego miejsca, tym bardziej, że podpadł działaczom, gdy na początku pandemii do ostatnich chwil zwlekał z podpisaniem umowy, a następnie... okazał się najgorszym zawodnikiem w zespole. Pawlicki jednak szybko zorientował się, że teraz piłeczka jest po jego stronie. Błyskawicznie podpisał umowę na 2021.

Miniony sezon miał już lepszy, bo w sumie trudno o gorszy. Średnia 1,634 jednak to też nie jest to, czego można oczekiwać od byłego wicemistrza Polski i stałego uczestnika cyklu Grand Prix. Kibice i działacze na zawsze będą jednak mu pamiętać świetny występ w meczu z Włókniarzem, który dał drużynie wymarzone utrzymanie w lidze. Od kilku lat jednak Przemysław spada z poziomem sportowym i nie jest już w czołówce polskich seniorów, choć nadal ma duże nazwisko. W przyszłym roku kończy 31 lat, więc młodzieniaszkiem już też nie jest.