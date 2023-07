Kapitan jest pewny. Ugryzą niepokonanych?

- To będzie nowy dzień, nowe zawody i nowe jutro. Dużo się może w trakcie tych dni zmienić. Są kolejne zawody, treningi, inna pogoda i całkiem inny sprzęt może zacząć nieść. Będziemy walczyć, a można przecież wiele rzeczy zrobić. Teoretycznie powinniśmy być mocniejsi niż aktualnie jesteśmy. Powalczymy z nimi, ale mają miano niepokonanych, więc już samo to trzyma w niepewności. Dlaczego mielibyśmy nie wygrać? Jak tylko Zengi i Chris dojdą do 100% sił po kontuzjach i będą mogli na maksa walczyć na torze, to wszystko jest możliwe. Tak naprawdę ważny będzie przebieg zawodów i to, jak się wszystko od początku ułoży - wyznał kapitan Fogo Unii Leszno, Janusz Kołodziej.