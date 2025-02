Kapitan Falubazu rzuca wyzwanie najlepszym. Zdradził swoje plany na przyszłość

Czy Pawlicki awansuje do Grand Prix?

W październiku niewiele brakowało, a Pawlicki mógłby być już w tym roku w Grand Prix. W finale eliminacji zajął siódme miejsce z ośmioma punktami. Zabrakło mu trzech punktów, aby zrównać się z trzecim Kuberą i czwartym Fricke, którzy wywalczyli upragnioną przepustkę do mistrzowskiego cyklu.



- Cały czas myślę o startach w Grand Prix. Byłem blisko awansu w zeszłym sezonie. Dostałem się do finału, a to nie jest łatwe zadanie, by dostać się do Challenge’u. Trzeba przejść polskie eliminacje, które są bardzo trudne. Nie wykorzystałem szansy, więc próbuje dalej i w tym sezonie będę robił wszystko, by wywalczyć awans do Grand Prix - mówi Pawlicki na kanale FalubazTV.