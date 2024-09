Kapitalny wieczór Zmarzlika! Mistrz świata znów zwycięża

To mógł być wielki dzień dla Polaków. Patryk Dudek i Dominik Kubera rządzili i dzielili podczas rundy zasadniczej. Kubera ją zwyciężył, a Patryk Dudek zajął drugą lokatę. Niestety, w finale znalazł się z naszych reprezentantów tylko Bartosz Zmarzlik, który wszedł do top 8 rzutem na taśmę. Po raz kolejny Zmarzlik udowodnił, że z każdej sytuacji potrafi wyjść z głową podniesioną do góry. Po fantastycznych bojach w półfinale i finale Zmarzlik zwyciężył Grand Prix Polski w Toruniu. Podium uzupełnili Leon Madsen i Daniel Bewley. W klasyfikacji generalnej Zmarzlik zwyciężył, srebro przypadło Robertowi Lambertowi, a brąz Fredrikowi Lindgrenowi.