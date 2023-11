Kapitalny pomysł. Kibice odbierają zaskakujące telefony

Według naszych informacji, utytułowany klub ze sprzedażą radzi sobie świetnie i każdego dnia zwiększa się liczba fanów z zajętym stałym miejscem na trybunach. Niezdecydowane osoby marketingowcy przekonują natomiast do zakupu karnetu na różne sposoby. Na Facebooku zorganizowano specjalny konkurs, w którym do wygrania są vouchery na lot widokowy motolotnią nad Gorzowem oraz różnego rodzaju "żółto-niebieskie" gadżety .

Karnetowicze czekają na wyjątkowy telefon

W poniedziałek do nagród rzeczowych dołączono coś znacznie bardziej wyjątkowego. Zadowoleni kibice, którzy wydali co najmniej kilkaset złotych na całosezonową wejściówkę dostają stopniowo telefony od... równie szczęśliwych z tego faktu zawodników. - Uwaga karnetowicze 2024. Nasi specjalni pracownicy call center mogą do was zadzwonić z ankietą. Bądźcie przygotowani. Nie znacie dnia ani godziny - brzmi wpis opublikowany w mediach społecznościowych z dołączonym specjalnym materiałem wideo.