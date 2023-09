Kapitalne show w Łodzi! Zmarzlik znów ze złotym medalem

Łódź za zaufanie podziękowała już w pierwszej serii startów. W każdym z czterech pierwszych biegów mieliśmy mijanki i szokujące zakończenia poszczególnych wyścigów. Najbardziej zaskoczył Jarosław Hampel, który w trzeciej gonitwie startował z niekorzystnego, trzeciego pola. To mu nie przeszkodziło, by już po starcie nabrać prędkości po szerokiej części toru i na przeciwległej prostej minąć głównego faworyta do złotego medalu, Bartosza Zmarzlika. Co więcej - Zmarzlik wcale nie gonił Hampela. Były wicemistrz świata potrafił na dystansie utrzymać przewagę.