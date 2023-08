Kapitalna robota działaczy. Wracali z urlopów, by ratować tor

Ulewne deszcze nie dają spokoju wielu państwom w Europie . Słowenia od jakiegoś czasu także zmaga się ze skutkami nadprogramowej ilości wody. Krsko położone jest nad rzeką Sawą, a sam stadion leży dosłownie 100 metrów od koryta. To powoduje, że wszelkie powodzie czy podtopienia w pierwszej kolejności uderzają właśnie w obiekt, który wielokrotnie gościł uczestników turniejów Grand Prix. W sobotę poinformowano, że sprawa wygląda kiepsko, a tor został częściowo zalany. Dla miejscowych była to naprawdę katastrofa, bo żużel to ich swego rodzaju wizytówka.

Działacze miejscowego AMD Krsko momentalnie rzucili się do roboty. Wszystko po to, by skutki powodzi były jak najmniej odczuwalne. W ciągu kilku dni wszystko udało się ogarnąć i w środę oficjalnie poinformowano, że tor został uratowany. Trzeba w tym miejscu napisać o kapitalnej postawie działaczy, bo niektórzy celowo wracali wcześniej z urlopu, tylko po to by pomagać przy akcji ratunkowej. Dodajmy, że za pracę w klubie większość z nich nie pobiera żadnych pieniędzy. Należą im się wielkie słowa uznania.