Kamień spadł mu z serca. Kibicom też. Teraz proszą o jedno

O tym, jak bardzo Abramczyk Polonia Bydgoszcz go nie chce, mógł się przekonać już wtedy, gdy gruchnęła wiadomość, że prezes Jerzy Kanclerz rozmawiał z Nickim Pedersenem. Gdy 3-krotny mistrz świata podpisał kontrakt z Texom Stalą Rzeszów, to działacz nadal walczył, tyle że wziął na celownik innych zawodników. Dopiero gdy oni odmówili przedłużył kontrakt z Andreasem Lyagerem.

Miał podzielić los Bjerre i Bellego

Można by rzec, że działacz przespał okno transferowe, bo obok jednego, czy dwóch dobrych zakupów, zaliczył też ewidentną wpadkę z Lyagerem. Kibice się jednak cieszą, że tak się to skończyło. W mediach społecznościowych piszą, że z trójki Lyager, Bellego, Bjerre ten pierwszy był najlepszy. Chwalą Duńczyka za serce do walki i za ambicję. Liczą na to, że kolejny sezon będzie dla niego o wiele lepszy.