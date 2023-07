Kadra Polski na treningu we Wrocławiu! Zapadną ważne decyzje

Już 29 lipca odbędzie się wielki finał Drużynowego Pucharu Świata we Wrocławiu. Polska jako gospodarz imprezy jest pewna udziału w finale. Pozostałe trzy drużyny, które zmierzą się z naszymi reprezentantami zostaną wyłonione w drodze półfinałów oraz barażu poprzedzających najważniejsze żużlowe wydarzenie roku.

Pewniakami do kadry są na ten moment Bartosz Zmarzlik oraz Maciej Janowski. Do obsadzenia pozostają trzy miejsca, a odpowiedzi na nurtujące trenera Rafała Dobruckiego pytania miał dać test-mecz Polska kontra Reszta Świata, który odbył się w zeszłą sobotę (8 lipca).

Szybka Kontra. To ich skreśli trener kadry. WIDEO / szybka kontra (żużel) / INTERIA.TV

Najważniejsze decyzje personalne zapadną jednak we wtorek 11 lipca, bo to wówczas nasi reprezentanci spotkają się we Wrocławiu na treningu przed DPŚ, a trener Dobrucki na własne oczy będzie mógł przekonać się, który z jego podopiecznych najbardziej czuje ten tor.

Sytuacja jest taka, że Rafał Dobrucki wie, że dochodzę do zdrowia. Każdy dzień dla mnie jest ważny, więc odpuścił mi te zawody Polska kontra Reszta Świata. We wtorek mamy trening we Wrocławiu i wówczas będziemy rozmawiać, co dalej. ~ powiedział Janusz Kołodziej

Nadal nie wrócił do pełni zdrowia

Janusz Kołodziej w wywiadzie dla Interii przyznał, że wciąż nie wrócił do pełni zdrowia po odniesionej kontuzji. Jeśli tylko jego sportowa forma na to pozwoli - weźmie udział w DPŚ we Wrocławiu. Dopisać musi też zdrowie.

- Wszędzie mówi się, że zdrowie jest najważniejsze. Ja od miesiąca wstaję z bólem. Żebra do dziś mnie bolą. Sytuacja jest taka, że jak możesz jechać w DPŚ, ale masz nie mieć zdrowia, to jasne jest, że wybierzesz zdrowie. Nie przejmujesz się całą resztą. Kiedy jest zdrowie, chce się żyć i przy okazji także bardziej chce się jeździć. Jak twoim życiem ma być tylko jazda na motocyklu, to co to za życie? Tak to niestety działa - zakończył Janusz Kołodziej, który uważany jest za króla Stadionu Olimpijskiego.

Janusz Kołodziej / Paweł Wilczyński / Zdjęcia Paweł Wilczyński

Janusz Kołodziej / Jarosław Pabijan / Flipper Jarosław Pabijan