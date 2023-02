Kadra na planie filmu. Zwiedzili wioskę Robina Williamsa

Żużlowa reprezentacja przeniosła się do Hollywood

Film Popeye powstał w 1980 roku. Zdjęcia kręcono na Malcie. Między innymi w Kalakarze, wsi Melliena i na plaży Anchor Bay. Z budżetu w wysokości 20 milionów dolarów zbudowano wioskę Sweethaven, która stoi tam do dziś i pełni rolę rozrywkowego skansenu.

- Przewodnik na wyspie Gozo polecił nam wycieczkę na plan Popeye - mówi Natalia Pietrucha, która w kadrze odpowiada za sprawy medialne. - Było warto, bo wszyscy, będąc tam, zostaliśmy przeniesieni w inny klimat. To było jak powrót do przeszłości. A wszystko to zwiedzaliśmy przy przepięknej pogodzie.