Dobrucki będzie składał reprezentację na kolanie

Na razie nie ma powodów do paniki, Stadion Olimpijski, to środowisko naturalne Janowskiego, on tam przeważnie nie zawodzi więc ze Zmarzlikiem powinni pociągnąć ten biało-czerwony wózek. We Wrocławiu szaleje też Kołodziej, dlatego w jakimś sensie trzech muszkieterów wyskubiemy. Teraz trzeba dokooptować czwartego, co i tak oznacza, że Dobrucki ma ograniczone pole manewru.