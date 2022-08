Kac po Cardiff wyleczony. Nie będzie spacerku mistrza

Wystarczyły dwie serie do tego, by kibiców, którzy w poniedziałkowy wieczór zasiedli na trybunach nazwać niesamowitymi szczęściarzami. Chyba nie przesadzimy, jeśli napiszemy, że na domowym obiekcie Cellfast Wilków oglądaliśmy jedną z najlepszych imprez w trwającym obecnie sezonie. Pomimo twardego jak beton toru główni bohaterowie regularnie tasowali się na dystansie i fani rzadko kiedy wpisywali punkty do programu zaraz po starcie.