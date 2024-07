Kabaret w polskiej lidze. Wymowne zachowanie gwiazdora, wypadek młodego zawodnika

Żużel. Nicki Pedersen był wściekły

W ostatnich latach na opinię zawodnika mocno narzekającego na tor zapracował sobie Nicki Pedersen. Tylko w poprzednim sezonie (jeszcze w PGE Ekstralidze) "markował" defekty lub odmawiał jazdy w wyścigach na trudniejszych nawierzchniach. W Gdańsku, łagodnie mówiąc, również nie palił się do jazdy. Było to widać już po próbie toru, na którą wyjechał z Krystianem Pieszczkiem. Polak, w przeciwieństwie do Duńczyka, próbował trzymać gaz.



Pedersen po powrocie do parku maszyn był wściekły. Z jego ust padło kilka mocniejszych słów, choć do tego już wszystkich przyzwyczaił. Sędzia Rafał Kobak z Krosna uznał jednak, że tor nadaje się do jazdy i drużyny przystąpiły do rywalizacji. Stal przegrała w Gdańsku, komplikując sobie drogę do fazy play-off. Bonus może nie zagwarantować beniaminkowi miejsca w "szóstce". Podstawowym celem działaczy jest jednak utrzymanie, a to spokojnie uda się zrealizować.