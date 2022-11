Już za rok bogate kluby rzucą się na niego

Piotr Paluch nie będzie już trenerem juniorów Stali Gorzów. Klub zatrudni go jako osobistego trenera Oskara Palucha, który jest synem Piotra. Z jednej strony degradacja, z drugiej nominacja, bo rok temu na 16. urodziny Oskara czekał cały Gorzów. Jeszcze zanim wyjechał na tor wielu zdążyło go obwołać następcą Bartosza Zmarzlika.

Paluch, czyli trudne początki nastoletniej gwiazdki

Problem jest, bo poprzedni prezes Marek Grzyb nie zadbał o to, żeby z Paluchem podpisać kontrakt do końca wieku juniora. Wszyscy zawodnicy Stali, bez wyjątku, to robili. Nawet Bartosz Zmarzlik. Jednak Paluch, z jakichś względów, ma umowę do października 2023. Czyli po tym terminie będzie do wzięcia, a ekwiwalent nie będzie problemem.