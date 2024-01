Już wszystko jasne. Utytułowany klub straci swoją perełkę?

Kacper Mania z Fogo Unii Leszno to wielki talent. Przez długi czas po środowisku chodziły plotki, że może on jednak przejść do Betard Sparty Wrocław. I to wszystko przed egzaminem na 500cc. To oznaczałoby, że formalnie byłby wychowankiem klubu z Wrocławia. Działacze z Leszna nie mogli sobie na to pozwolić, bo to właśnie on ma zadebiutować w 2025 roku w Ekstralidze. Ucięli oni wszelkie spekulacje. Kibice mogą odetchnąć z ulgą.