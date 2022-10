Już wszystko jasne?! Minister Sportu skomentował powrót Rosjan

Minister Kamil Bortniczuk w rozmowie z Polska Press zajął po raz kolejny swoje stanowisko na temat ewentualnego powrotu Rosjan posiadających polskie obywatelstwo do PGE Ekstraligi. - Nie jestem za tym, żeby w polskiej lidzie jeździli Rosjanie, ale cała ta sprawa dotyczy osób z podwójnym obywatelstwem - mówi polityk, którego słowa tylko potwierdzają to, na co od dłuższego czasu się zanosi, czyli powrót Artioma Łaguty i Emila Sajfutdinowa.