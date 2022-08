Już wiedzą, że gwiazda może odejść. Mają plan B

W dwóch niezależnych źródłach potwierdziliśmy informację, że Fogo Unia osiągnęła porozumienie z Chrisem Holderem, który bardzo chce zostać w PGE Ekstralidze, a dalsza jazda w Lesznie daje mu taką szansę.

W Arged Malesie łudzą się, że Fogo Unia zmieni zdanie

Oczywiście to jest tylko żużel i jeszcze może się coś wysypać. Na angaż Holdera liczy też Abramczyk Polonia Bydgoszcz, natomiast w Arged Malesie Ostrów mają nadzieję, ze Unia jeszcze się rozmyśli i weźmie Brady’ego Kurtza. - W końcu to jest chłopak, którego prezes Piotr Rusiecki sprowadził kiedyś do Polski i dał mu dach nad głową - łudzi się prezes Arged Malesy Waldemar Górski. - Jeśli jednak padnie na Chrisa, to jakoś będziemy musieli sobie poradzić.

W Ostrowie już nawet mają plan B. Do Arged Malesy bardzo chce wrócić Patrick Hansen, który jeździł tam w sezonie 2021 i był jednym z liderów zespołu. Jak nic nie wyjdzie z Holderem, to Arged Malesa weźmie najpewniej Hansena, bo opcje na rynku się kurczą.

Sukcesem Arged Malesy byłoby ściągnięcie Tobiasza Musielaka

Na razie Arged Malesa pochwaliła się przedłużeniem kontraktu z Oliverem Berntzonem. Zostać ma także Mattias Nielsen. Nie wiadomo jeszcze co z krajowymi seniorami. Była myśl, by wymienić wiekowy duet Grzegorz Walasek, Tomasz Gapiński. Jednak i tu trudno o zmienników. I to pomimo faktu, że Arged Malesa złożyła bardzo dobre oferty największym polskim gwiazdom eWinner 1. Ligi.

W tej chwili jedynym mocnym Polakiem do wzięcia jest Tobiasz Musielak, lider Cellfast Wilków. Gdyby udało się go sprowadzić do Ostrowa, to byłby to sukces. Zwłaszcza że inni też pytają o Musielaka.

Do rozwiązania pozostaje też zagadka juniorów. Jeden ma iść na wypożyczenie. Chętni są. Motor Lublin ustawił się w kolejce jako pierwszy, za nim poszły Betard Sparta Wrocław, For Nature Solutions Apator Toruń oraz ROW Rybnik.