Już w pierwszej kolejce pojadą o życie. Grzmoty gwarantowane

Zmagania najlepszej ligi świata z grubej rury rozpocznie beniaminek z Ostrowa. Arged Malesa na start nie zmierzy się z obecnym mistrzem czy kandydatem do tytułu, a z bezpośrednim rywalem w walce o utrzymanie. Na domiar złego, pogoda cały czas rzuca jej kłody pod nogi. Nie dość, że w tygodniu utrudniała ona montaż oświetlenia, to na dodatek zespół nie może obecnie trenować ze względu na rozłożoną na torze plandekę. W związku z tym ogromny ból głowy miał trener Mariusz Staszewski, który musiał odrzucić kogoś z tercetu Holder - Berntzon - Klindt. Ostatecznie na ławce wylądował trzeci z nich. Grudziądzanie są w równie kiepskiej sytuacji. Chodzi oczywiście o zawieszenie Wadima Tarasienki. Janusz Ślączka skorzysta jednak z przywileju i zastosuje za niego zastępstwo zawodnika.

Awizowane składy na mecz Arged Malesa Ostrów - ZOOLeszcz GKM Grudziądz:

ZOOLeszcz GKM Grudziądz:

1. Nicki Pedersen

2. Krzysztof Kasprzak

3. Frederik Jakobsen

4. Przemysław Pawlicki

5. Zastępstwo Zawodnika

6. Kacper Pludra

7. Kacper Łobodziński

Arged Malesa Ostrów:

9. Oliver Berntzon

10. Tomasz Gapiński

11. Grzegorz Walasek

12. Matias Nielsen

13. Chris Holder

14. Jakub Krawczyk

15. Sebastian Szostak

16. Tim Soerensen

Początek meczu w niedzielę 10 kwietnia o godzinie 16:00.

Hit pierwszej kolejki zaplanowano we Wrocławiu, gdzie grzmoty są niemal murowane (oby tylko te na torze, bo tych na niebie zdecydowanie nie chcemy). Na Stadionie Olimpijskim 10 kwietnia pojawi się prawdziwa plejada gwiazd, na czele z Taiem Woffindenem czy Patrykiem Dudkiem. Co zrozumiałe, zabraknie Rosjan, lecz zastępstwo zawodnika powinno to odpowiednio zrekompensować. Dodatkowym smaczkiem jest także powrót Krzysztofa Gałańdziuka do stolicy Dolnego Śląska. Tym razem dyrektor sportowy pojawi się na obiekcie w biało-niebiesko-żółtych barwach For Nature Solutions Apatora i spróbuje na dzień dobry pokonać swój były klub.

Awizowane składy na mecz Betard Sparta Wrocław - For Nature Solutions Apator Toruń:

For Nature Solutions Apator Toruń:

1. Jack Holder

2. Paweł Przedpełski

3. Robert Lambert

4. Zastępstwo Zawodnika

5. Patryk Dudek

6. Krzysztof Lewandowski

7. Denis Zieliński

Betard Sparta Wrocław:

9. Zastępstwo Zawodnika

10. Daniel Bewley

11. Tai Woffinden

12. Gleb Czugunow

13. Maciej Janowski

14. Michał Curzytek

15. Bartłomiej Kowalski

Początek meczu w niedzielę 10 kwietnia o godzinie 19:15. Transmisja w Canal + Sport 5.