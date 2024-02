Już się zaczęło! Polak wyjechał na tor

Kibice z niecierpliwością odliczają dni do startu sezonu, natomiast kluby i zawodnicy planują pierwsze tegoroczne wyjazdy na tor. Niezwykle szybko, bo już w lutym na motocyklu usiadł Maciej Janowski. Polak odkręcił gaz pierwszy raz od feralnego zdarzenia we Wrocławiu, po którym doznał kontuzji nogi. Od tamtej pory minęło pół roku. Brązowy medalista mistrzostw świata zawitał do chorwackiego Gorican.