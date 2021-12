W styczniu 2022 roku odbędzie się kolejna edycja Plebiscytu na Najlepszego Polskiego Sportowca organizowanego przez Przegląd Sportowy i Telewizję Polsat. Ruszyła już giełda nazwisk i choć niekwestionowanym faworytem do wygranej będzie Robert Lewandowski, o tyle nie bez szans jest Bartosz Zmarzlik. Dwukrotny mistrz świata na żużlu już raz utarł nosa wybitnemu piłkarzowi.

Plebiscyt na Najlepszego Polskiego Sportowca. Bartosz Zmarzlik powalczy z Robertem Lewandowskim

Robert Lewndowski ma za sobą świetny 2020 rok. Polak bił kolejne rekordy, został wybrany najlepszym piłkarzem Fifa, zajął drugie miejsce w prestiżowym plebiscycie Złotej Piłki organizowanym przez France Football, pobił legendarny rekord Bundesligi pod względem strzelonych bramek w jednym sezonie należący wcześniej do Gerda Mullera. Do tego wszystko dołożył rzecz jasna koronę króla strzelców niemieckich rozgrywek, a wspólnie z Bayernem Monachium wywalczył mistrzostwo kraju.

Lista zasług najlepszego polskiego piłkarza jest doprawdy długa, więc trudno dziwić się temu, że to właśnie on jest na pole position do zwycięstwa w Plebiscycie na Najlepszego Polskiego Sportowca 2020 roku. W tle za jego plecami uformuje się grupa pościgowa, na czele której stanie Bartosz Zmarzlik.



Żużlowiec, który ma na swoim koncie dwa Indywidualne Mistrzostwa Świata w minionym sezonie sukcesu nie powtórzył, ale zdobył srebrny medal i dorzucił sporo innych sukcesów. Wspólnie ze swoim polskim klubem Moje Bermudy Stalą Gorzów wywalczył brązowy krążek w PGE Ekstralidze, a sam został najlepszym zawodnikiem ligi osiągając niebotyczną wręcz średnią punktów na poziomie 2,650 punkt na bieg. Dało mu to łącznie 257 zdobytych punktów w całych rozgrywkach. Zdobył też pierwsze w swojej karierze Indywidualne Mistrzostwo Polski.

Zmarzlik to rekordzista nie tylko na torze, ale także poza nim. W zeszłym roku zarobił grubo ponad 3 miliony złotych i zapracował na kolejny gigantyczny kontrakt. Szacuje się, że wartość umów w sezonie 2022 w ramach kontraktów ze Stalą Gorzów, startach w turniejach i ligach zagranicznych oraz indywidualnymi sponsorami (w tym grupą Orlen) może wynieść 5 milionów złotych. Takich pieniędzy w żużlu nie zarobił nikt.

Zmarzlik potrzebuje rekordowego wyniku, aby wygrać z Lewandowskim

Bartosz Zmarzlik pokonał Roberta Lewandowskiego w 2019 roku. Wtedy dla wielu był to szok. Sam zainteresowany nie krył swojego zaskoczenia. Podczas specjalnego przemówienia zwracał się do piłkarza "per pan" i okazał dla niego pełen szacunek. W tamtym dniu żużlowiec zebrał 98327 głosów. Drugi Lewandowski miał 75785, a więc przewaga Bartosza była dość wyraźna. Historia pokazuje jednak, że taki dorobek w tym roku najpewniej zwycięstwa by mu już nie dał. Gdy kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski triumfował przed rokiem wówczas zebrał rekordowe 22126 głosów.

Generalnie Zmarzlik nie załapał się wtedy nawet na podium. Przegrał z Igą Świątek (126451 głosów), Kamilem Stochem (114964 głosów) i nawet z Kajetanem Kajetanowiczem. Żużlowiec skończył na piątym miejscu, a zdaniem wielu był to dla niego krzywdzący werdykt. W końcu obronił mistrzostwo świata, a w swojej dyscyplinie jest kimś takim jak w piłce Leo Messi.



Plebiscyt na Najlepszego Polskiego Sportowca. Kto rywalem Lewandowskiego i Zmarzlika?

Zmarzlik bije rekordy w zdobytych punktach, Lewandowski strzela najwięcej bramek, ale nie oznacza to, że obaj panowie nie będą mieli konkurencji. W ciemno można założyć, że głosujący kibice nie zapomną o sukcesach naszych lekkoatletów z Dawidem Tomalą, Marią Andrzejczyk, czy Anitą Włodarczyk na czele. Silni jak zawsze powinni być skoczkowie. W końcu sukcesami w ostatnim roku pochwalić mogą się Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Piotr Żyła.

Nie można zapomnieć też o silnej reprezentacji tenisistów. Rośnie popularność Igi Świątek, choć ostatni rok był dla niej dość trudny. Udany okres w swojej karierze ma zaś Hubert Hurkacz, który o miejsce w dziesiątce może być raczej spokojny i nie można wykluczyć, że zakręci się nawet w okolicach podium.

Plebiscyt na Najlepszego Polskego Sportowca. Bartosz Zmarzlik w liczbach

2018 rok: 6. miejsce (27104 głosów)

2019: 1. miejsce (98327 głosów)

2020: 5. miejsce (108610 głosów)

2016: 8 miejsce (50681 głosów)