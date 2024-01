Już ogląda tatę w akcji. Przywiezie jej złoty medal?

Zawodnik INNPRO ROW-u Rybnik doskonale zna smak złota w indywidualnych mistrzostwach Australii . Rohan Tungate cykl turniejów w ojczyźnie wygrał już w sezonie 2018 i wciąż ma apetyt na więcej medali z najcenniejszego kruszcu. Najlepszym na to przykładem jest tegoroczna edycja zmagań. 33-latek podczas dwóch pierwszych rund jeździł jak natchniony i po niedzielnym triumfie w Kurri Kurri powiększył prowadzenie w klasyfikacji generalnej.

Rohan Tungate na Antypody wybrał się bez swoich najbliższych. Nie oznacza to jednak, że ci nie kibicują mu na odległość. W speedway powoli wkręca się już nawet urodzona w listopadzie 2023 córeczka. Wspólnym oglądaniem turnieju na Instagramie pochwaliła się narzeczona 33-latka. - Naprzód tatusiu - napisała w relacji na Instagramie Alicja Sękowska. Wsparcie jak widać podziałało, ponieważ Kurri Kurri w najlepszym humorze opuszczał właśnie Tungate. Poza nim na podium uplasowali się Jack Holder oraz Max Fricke, którzy są jednocześnie największymi rywalami zawodnika ROW-u w klasyfikacji generalnej.

W Australii ma jeszcze sprawy do załatwienia

Żużlowcowi regularnie jeżdżącemu na zapleczu PGE Ekstraligi nikt nie da nic za darmo i do ostatniego wyścigu musi mieć się na baczności. Dopiero po zakończeniu cyklu przyjdzie czas na ewentualny odpoczynek, po którym nastąpi powrót do Polski. W sezonie 2024 w równie dobrą jazdę Tungate’a wierzą kibice mieszkający w Rybniku i okolicach. ROW chce po paru latach przerwy wreszcie powrócić do najwyższej klasy rozgrywkowej.