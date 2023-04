Już nie tylko Borowiak. Co się z nimi dzieje?

Jeszcze kilka tygodni temu, przed rozpoczęciem sparingów i turniejów indywidualnych, zastanawiano się, kto z 1. Ligi przygarnie zdolnego juniora z Leszna, bo wypożyczenie kogoś z nich było pewne . Szkolenie w Unii od lat jest na znakomitym poziomie i niemal co sezon wyskakuje jakiś utalentowany chłopak. Tymczasem rewelacyjnie jeżdżący rok temu Maksym Borowiak oraz kapitalnie prezentujący się w ligowym debiucie Hubert Jabłoński nie są sobą. Obaj jadą słabo. Nic dziwnego, że na niedzielę zgłoszony do pary z Ratajczakiem został Antoni Mencel.

Juniorzy dawali złoto. Teraz muszą pomóc w ratowaniu PGE Ekstraligi

Nie ma co ukrywać - Fogo Unia do faworytów w tym roku nie należy. Przynajmniej na jakiś czas skończyła się złota era tego klubu, który był istnym hegemonem lig. Obecnie lepsi są zawodnicy z Lublina, Torunia czy Wrocławia. Według wielu ekspertów, Unia może walczyć nawet o utrzymanie w PGE Ekstralidze. A do tego są potrzebne punkty juniorów, których pojedyncze zdobycze mogą przeważyć na korzyść którejś z drużyn. Pocieszeniem dla Unii może być to, że rywale do tej walki też nie mają jakiejś rewelacyjnej pary młodzieżowców.