Już nie mogą się doczekać przyjazdu duńskiego mistrza. Stadiony będą pękać w szwach

Nic więc dziwnego, że w Grudziądzu mieli tego dość. Nazwisko i sukcesy to jedno, ale wartość zawodnika netto to drugie. Z Pedersena zaczęło być więcej szkody niż pożytku. Zdecydowano o nieprzedłużeniu z nim kontraktu. W związku z tym musiał szukać sobie nowego klubu, ale w PGE Ekstralidze nikt go nie chciał. Trafił więc na jej zaplecze, do Texom Stali Rzeszów . Będzie tam wielką gwiazdą, nie tylko drużyny, ale i całej ligi.

Czekają na duńskiego mistrza. Chcą przekładać urlopy!

- W połowie czerwca Nicki przyjedzie do Łodzi na mecz z moim Orłem, a ja mam wtedy urlop. Ale jestem w stanie go przełożyć. Nie chce mi się jeździć już na wyjazdy, bo nie mam na to wieku. Na pewno jednak przyjdę zobaczyć Pedersena. To ostatni z tych wielkich sprzed lat - pisze pan Piotr. Jest mnóstwo podobnych komentarzy kibiców z innych ośrodków. Pedersen to wciąż wielkie nazwisko, choć sportowo zmierza ku końcowi kariery i tego nic już nie zmieni.