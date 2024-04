Już na inaugurację rozbili bank, a prezes się cieszy. Mają tylko jeden kłopot

W budżecie miliony, więc księgowa nie rwie włosów z głowy

Żużlowy Stali rozbijając Orła, zrobili prezesowi świetny prezent. Następny mecz w Rzeszowie Stal jedzie z Cellfast Wilkami Krosno. To sąsiad zza miedzy, a jak wiadomo, derby przyciągają. Po takiej wygranej telefony do klubu dzwonią już od soboty . Wszyscy pytają, kiedy i gdzie będzie można kupić wejściówki na Wilki.

Teraz jest ogromne zainteresowanie meczem z Wilkami

Przed sezonem sprzedano 1700 karnetów, miejsc na stadionie jest 12 tysięcy, ale jeśli to zainteresowanie meczem z Wilkami się utrzyma, to do końca tygodnia Stal wyprzeda wszystkie bilety. Przy cenach 40 i 35 złotych za jeden do kasy wpłynie blisko 400 tysięcy. Kiedy rok temu Stal kontraktowała zawodników, to nie mogła sobie pozwolić sobie na szaleństwa, bo przychód z dnia meczu nie był wielki. Jeśli spotkanie z Wilkami zapoczątkuje jakiś nowy trend, to po sezonie 2024 Stal będzie mogła sobie pozwolić na największe gwiazdy.