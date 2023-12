Już mogą zacierać ręce. Kolejna perełka wchodzi do gry

Czy to będzie drużyna złożona z wychowanków? Oto marzenie prezesa

Nie da się ukryć, że w Bydgoszczy wszyscy wiedzą jakie jest marzenie prezesa i właściciela Polonii, Jerzego Kanclerza. Chciałby on, by za kilka lat drużyna była złożona tylko z wychowanków. Marzy mu się powrót Szymona Woźniaka. Kanclerz mówił też o Emilu Sajfutdinowie, który co prawda urodził się w Rosji, ale w Polonii jest traktowany jak swój. To tam wypłynął na szerokie wody, a żużlowy świat poznał go właśnie dzięki świetnym startom w barwach Polonii Bydgoszcz.