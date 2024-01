Już mają go dość. "Z niego nic nie będzie"

PGE Ekstraliga. Unia Leszno ma problem?

Rew od kilku lat mieszka w Polsce. W ostatnich dwóch sezonach zbierał doświadczenie w Speedway 2. Ekstralidze, ale już od kwietnia dostanie szansę na regularne występy w elicie. Działacze nie szukali wzmocnień po zakończeniu wieku U24 przez Jaimona Lidseya i zaufali znajdującym się w kadrze Rew oraz Nazarowi Parnickiemu. - Nie ma na co czekać, tylko solidnie zadbać o Nazara. Niech on jeździ jako U24. Z Rew nic nie będzie - twierdzi Dariusz. - Rew nadal powinien być wypożyczony, bo on w I lidze nic nie jechał - dodaje Szymon.



Wydaje się, że wiara w Parnickiego jest po prostu większa. Ukrainiec zaskarbił sobie serca kibiców z Leszna w zeszłorocznym starciu z Apatorem Toruń. Później nie było już tak kolorowo. - No to Nazar niech ostro trenuje i kompletuje porządny sprzęt, bo z tym Rew to my daleko nie zajedziemy - uważa Romuald. - Wydaje mi się, że ten cały Rew to będzie mega niewypał na U24 i dzięki jemu i nowemu nabytkowi wylądujemy w I lidze za rok, z której już tak szybko nie awansujemy - ocenia Marek.