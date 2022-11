Już kuszą mistrza Zmarzlika. W Lublinie blady strach

Tak Stal Gorzów próbuje odzyskać Zmarzlika

Brawa należą się za pomysłowość. Stal w ostatnich tygodniach i miesiącach robi wszystko, aby odzyskać utraconą gwiazdę. Prezes Sadowski najpierw zrobił czystkę w klubie i pozbył się ludzi kojarzonych z byłym szefem klubu Markiem G. To ma być ukłon właśnie w stronę żużlowca, który z tymi ludźmi miał mieć nie po drodze. Krok pierwszy zrobiony, więc czas na kolejny. Prezes wykonał go właśnie na ślubie zawodnika.

W ciemno można założyć, że ta akcja zrobiła wrażenie na Zmarzliku. To gest, którego trudno nie docenić. Zresztą widać chemię między Sadowskim a Bartoszem. Pewnie on sam już teraz nie podejmie decyzji względem ewentualnego powrotu, ale dom to dom i jeśli faktycznie Zmarzlik dostrzeże, że w klubie robią wszystko, aby go odzyskać, to niewykluczone, że za parę miesięcy przychylnie popatrzy w kierunku oferty z Gorzowa.