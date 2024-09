Już go skreślili, a on znów wraca. Gwiazdor liczy na wielki kontrakt

Jest wielki powrót Mateja Zagar do jazdy na żużlu. Słoweniec zniknął z radarów mniej więcej po inauguracyjnej rundzie tegorocznego cyklu Grand Prix w Gorican, gdzie pojechał z dziką kartą. Zdobył 4 punkty, więc de facto źle nie wypadł. Nie podpisał jednak nigdzie żadnego kontraktu, więc próżno było szukać go na żużlowych torach.

Zagar przebierał w ofertach, ale nic z tego nie wyszło

Generalnie Matej faktycznie miał szansę wrócić do jazdy. Nawet do PGE Ekstraligi, bo jego temat przejawiał się w kontekście m.in. GKM-u Grudziądz i Unii Leszno . Największym problemem były jednak żądania żużlowca . W środowisku mówiło się, że oczekuje kasy za podpis i wysokiej "punktówki". Nie było jednak żadnej gwarancji, że Słoweniec będzie w stanie zagwarantować jakiekolwiek punkty.

Czy Zagar ma szansę na kontrakt w Polsce?

Te wszystkie okoliczności pozwalały sądzić, że Zagar za chwilę da sobie spokój z żużlem. Tymczasem właśnie został ogłoszony jego start w Memoriale im. Eugeniusza Nazimka w Rzeszowie (28 września). Obsada tych zawodów szykuje się całkiem ciekawie, więc Matej będzie miał okazję się wykazać. Ciężko stwierdzić, w jakiej jest formie, jednak ten powrót daje do myślenia.

Najpewniej Słoweniec chciałby dobrze wypaść na tle rywali i kolejny raz przypomnieć o sobie polskim prezesom. W końcu giełda transferowa trwa w najlepsze. Inna sprawa, że jeśli nie zmieni swoich oczekiwań finansowych, to o znalezienie klubu będzie mu bardzo ciężko. Tegoroczny rynek jest dla żużlowców bardzo ciężki. Niepewna przyszłość kilku klubów sprawia, że podaż przewyższa popyt i to zawodnicy muszą martwić się o miejsca w poszczególnych drużynach. Zagarowi łatwo nie będzie więc wrócić do polskiej ligi.